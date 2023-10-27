أهداف فوز بيراميدز على المصري 3-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز إنبي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري)

هدف إنبي الثاني ضد الزمالك - أحمد أمين قفة (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد إنبي - زيزو (الدوري المصري)

هدف إنبي الأول ضد الزمالك - زياد كمال (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الثاني في المصري - مصطفى فتحي

هدف بيراميدز الأول في المصري - فيتسون ماييلي

هدف فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر 1-0 (الدوري المصري)

ملخص المتعة الكبرى في تعادل المقاولون مع زد 3/3 (الدوري المصري)