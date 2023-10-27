هدف بيراميدز الثاني في المصري - مصطفى فتحي
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 17:27
هدف مصطفى فتحي في شباك المصري جاء بعد 6 تمريرات فقط من لاعبي بيراميدز#في_الدوري pic.twitter.com/6AD8zwvCXo https://t.co/M2QiQa53cx— FilGoal (@FilGoal) October 27, 2023
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