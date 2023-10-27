هدف ليفربول الخامس أمام تولوز - محمد صلاح (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 00:23
محمد صلاح يتلاعب بمدافع الخصم ويزيد غلة ليفربول بهدف خامس 🤩⚽️#الدوري_الأوروبي | #ليفربول | #محمد_صلاح pic.twitter.com/ZfgTvxOQqA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2023
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