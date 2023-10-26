هدف فرانكفورت الثالث أمام هلسنكي (عمر مرموش) - دوري المؤتمر
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 23:57
⚽️🇪🇬 إصرار المصري عمر مرموش يثمر عن هدف ثالث لفرانكفورت#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/sZ7gmWy2Lo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2023
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