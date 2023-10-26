هدف اتحاد جدة الأول في شباك الحزم (كريم بنزيمة)
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 22:07
من تمريرة كانتي 🎯— FilGoal (@FilGoal) October 26, 2023
بنزيمة يتقدم لنمور الاتحاد على حساب الحزم ويسجل خامس أهدافه في #دوري_روشن_السعودي هذا الموسم ⚽🇫🇷pic.twitter.com/zg30wcKQDh
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