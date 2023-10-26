أهداف فوز الترجي على مازيمبي 3-0 (الدوري الإفريقي)
الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 21:09
الترجي التونسي يفوز على مازيمبي 3-0 ويتأهل إلي نصف نهائي الدوري الإفريقي pic.twitter.com/peurpRKn2T— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 26, 2023
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