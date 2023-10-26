ملخص فوز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 10:29

10/26/2023 10:29:05 AM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل 1-0 (دوري أبطال أوروبا)
نيوكاسل بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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