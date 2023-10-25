هدف يانج بويز الأول في شباك مانشستر سيتي (ميشاك إيليا)
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 23:24
"لوب رائع" من ميشاك ايليا في شباك إيدرسون ومانشستر سيتي ⚽✨pic.twitter.com/GsO3Kym1vN— FilGoal (@FilGoal) October 25, 2023
نرشح لكم
أهداف فوز الهلال على أهلي جدة 3-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز إنبي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف إنبي الثاني ضد الزمالك - أحمد أمين قفة (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد إنبي - زيزو (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد الزمالك - زياد كمال (الدوري المصري) أهداف فوز بيراميدز على المصري 3-2 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني في المصري - مصطفى فتحي هدف بيراميدز الأول في المصري - فيتسون ماييلي