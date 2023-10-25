هدف باريس سان جيرمان الأول ضد ميلان - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 22:55
مبابي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #ميلان pic.twitter.com/IjPYYYuBcP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023
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