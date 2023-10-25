هدف برشلونة الأول أمام شاختار - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 22:04

10/25/2023 10:04:25 PM هدف برشلونة الأول أمام شاختار - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا)
برشلونة ليلة الأبطال
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