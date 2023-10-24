هدف هاري ماجواير مع مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 23:50
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 24, 2023
The hero Manchester United needed! A textbook Harry Maguire header. 1-0! #beINUCL #UCL pic.twitter.com/3DK3NytCOO
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