هدف جود بيلينجهام والثاني لريال مدريد ضد براجا (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 23:26
بيلينغهام يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_سبورتينغ_براغا pic.twitter.com/Q1HTfmwBYy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
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