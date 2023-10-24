هدف جود بيلينجهام والثاني لريال مدريد ضد براجا (أبطال أوروبا)

هدف برشلونة الأول أمام شاختار - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا)

تصدى أونانا لركلة جزاء من جوردان لاعب كوبنهاجن (أبطال أوروبا)

هدف هاري ماجواير مع مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن (أبطال أوروبا)

هدف خيسوس والثاني لأرسنال ضد إشبيلية (أبطال أوروبا)

هدف مارتينيلي الأول مع أرسنال ضد إشبيلية (أبطال أوروبا)