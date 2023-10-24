هدف توتنام الأول في فولام - هيونج مين سون (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 00:02
سون يسجل هدف التقدم لتوتنهام بعد مراوغة رائعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/5cAU4QRND6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2023
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