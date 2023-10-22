هدف يوفنتوس الأول في ميلان - لوكاتيلي (الدوري الإيطالي)
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 23:20
يوفنتوس يتقدم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
تسديدة لوكاتيلي تصطدم بكرونيتش وتغير اتجاهها وتسكن الشباك#ميلان_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/e0xskK993g
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