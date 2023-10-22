تألق الثلاثي العربي مرموش وسخيري وشايبي في فوز فرانكفورت على هوفنهايم

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 16:49

10/22/2023 4:49:45 PM تألق الثلاثي العربي مرموش وسخيري وشايبي في فوز فرانكفورت على هوفنهايم
الدوري الألماني عمر مرموش
نرشح لكم
هدف فوز روما على مونزا 0/1 - ستيفان شعراوي (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على تورينو 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على ماينز 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 3-0 (الدوري الفرنسي) أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 3-1 (الدوري المصري) هدف صلاح الثاني مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي) هدف صلاح الأول مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مران الأهلي - عودة عبد المنعم ومتولي.. وسلبية مسحة موديست 8 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد بفوزه في الانتخابات 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتلتيك بلباو.. بداية المباراة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. تشيزني يتألق 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف عكسي يكتب سقوط مودرن فيوتشر الأول ويهدي صدارة الدوري لـ بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بهدف قاتل.. الإسماعيلي يخسر على ملعبه من فاركو ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم ساعة | الدوري الإسباني
مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(1) الوداد.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب