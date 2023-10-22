تألق الثلاثي العربي مرموش وسخيري وشايبي في فوز فرانكفورت على هوفنهايم
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 16:49
⚽️🇩🇿🇹🇳🇪🇬 تألق مصري تونسي جزائري مع آينتراخت فرانكفورت#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/Y0d8GXYzij— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2023
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