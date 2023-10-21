ملخص فوز بايرن ميونيخ على ماينز 3-1 (الدوري الألماني)

ملخص فوز إنتر على تورينو 3-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 3-0 (الدوري الفرنسي)

أهداف فوز نابولي على هيلاس فيرونا 3-1 (الدوري المصري)

هدف صلاح الثاني مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

هدف صلاح الأول مع ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)