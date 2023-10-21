ملخص تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 1-1 (الدوري الإسباني)

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:36

10/21/2023 9:36:25 PM ملخص تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 1-1 (الدوري الإسباني)
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ريال مدريد ريال مدريد،إشبيلية داني كارفاخال
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