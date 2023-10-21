هدف ثالث رائع للزمالك أمام سموحة - يوسف أوباما (الدوري المصري)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 20:03
"أحلى هدف في الدوري من مدرسة الفن والهندسة" 😮🏹 أوباما يسجل الهدف الثالث للزمالك بالكعب بعد أسيست عالمي من شيكا #ONTime_Sports pic.twitter.com/XE4hJxuyBk— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
نرشح لكم
أحمد سيد زيزو يهدر ركلة جزاء - الزمالك × سموحة أهداف تعادل بلدية المحلة مع الاتحاد 2-2 (الدوري المصري) ميمي عبد الرازق يعلن استقالته من تدريب الداخلية على الهواء أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية 4-0 (الدوري المصري) أسهل فرص الأهلي الضائعة أمام سيمبا - كهربا فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - بيرسي تاو فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - كهربا تضامن لاعبي المصري مع فلسطين بعد هدف الفوز على طلائع الجيش