أحمد سيد زيزو يهدر ركلة جزاء - الزمالك × سموحة
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:58
🏹❌ أحمد سيد زيزو يضيع فرصة إضافة الهدف الثالث للزمالك بعد إضاعته لركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/jK21jDZHx7— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
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