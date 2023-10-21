هدف بلدية المحلة الثاني في الاتحاد (حسام أشرف)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:58
ميسي❌— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
حسام أشرف ✔
فينيش ولا أروع من مهاجم بلدية المحلة ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه في سقف شبكة الاتحاد pic.twitter.com/So3andeJcP
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