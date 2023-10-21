هدف بلدية المحلة الأول في الاتحاد (حسام أشرف)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:33
المهدي سليمان مسك الكورة ❌— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
مسك وش المهاجم ✔
حسام أشرف يسجل هدف التقدم لبلدية المحلة في شباك الاتحاد السكندري pic.twitter.com/0JnF6PI589
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على سموحة 5-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الخامس في سموحة - شيكابالا (الدوري المصري) هدف الزمالك الرابع في سموحة - سيف الجزيري (الدوري المصري) هدف سموحة الأول في الزمالك - فادي فريد (الدوري المصري) هدف ثالث رائع للزمالك أمام سموحة - يوسف أوباما (الدوري المصري) أحمد سيد زيزو يهدر ركلة جزاء - الزمالك × سموحة هدف الزمالك الثاني في سموحة - زيزو (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في سموحة - مصطفى شلبي (الدوري المصري)