قبل بداية سوبر السلة.. جماهير الأهلي والزمالك يتوحدان على الهتاف لـ فلسطين
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 21:11
نرشح لكم
رنيم الجداوي: أحاول السيطرة على عصبيتي في الملعب.. أنا مختلفة تماما خارجه رنيم الجداوي: في أمريكا كنا نتدرب مع فريق الرجال الحوار الكامل لرنيم الجداوي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس BAL لكرة السلة 2023 مراسم تتويج الأهلي بدوري السلة بعد الفوز على الاتحاد ملخص فوز الأهلي على الجزيرة 88-52 (كأس مصر لكرة السلة) ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 77-66 (كأس مصر لكرة السلة) بث مباشر لمباراة الاتحاد أمام الأهلي (كرة سلة)