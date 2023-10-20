هدف التعاون الأول ضد الاتحاد - كريم بنزيمة عكسي (الدوري السعودي)
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:54
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
التعاون يرد سريعًا ويعادل النتيجة⚽️🔥
"سجله بنزيما بالخطأ في مرماه" 🥅#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/XbLe0DEFGS
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