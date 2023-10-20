تضامن لاعبي المصري مع فلسطين بعد هدف الفوز على طلائع الجيش

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:22

10/20/2023 6:22:14 PM

تضامن لاعبي المصري مع فلسطين بعد هدف الفوز على طلائع الجيش