تضامن لاعبي المصري مع فلسطين بعد هدف الفوز على طلائع الجيش
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:22
لاعبو المصري يحتفلون بهدفهم في شباك فريق طلائع الجيش على طريقة "حنظلة" للتضامن مع فلسـ.طين ✌️✌️ pic.twitter.com/5dVzsjgf6W— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
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