هدف فوز المصري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:18
⚽🔥 فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف الأول لفريق المصري في شباك فريق طلائع الجيش pic.twitter.com/w4KM8ne8h6— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023
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