هدف البرتغال الثاني في مرمى البوسنة - كريستيانو رونالدو
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 22:40
رونالدو ⏫ 127 🥅⚽️#رونالدو #تصفيات_يورو2024 #EURO2024 pic.twitter.com/fr6413l3Qi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 16, 2023
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