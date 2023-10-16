هدف البرتغال الأول في مرمى البوسنة - كريستيانو رونالدو

هدف البرتغال الثاني في مرمى البوسنة - كريستيانو رونالدو

هدف فرنسا الأول في مرمى هولندا - كيليان مبابي

ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستاد رين 3-1 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز فيورنتينا على نابولي 3-1 (الدوري الإيطالي)

هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)

بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني)