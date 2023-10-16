هدف مصر الأول أمام الجزائر - حمدي فتحي (مباراة ودية)
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:33
منتخب مصر يتقدم بـ10 لاعبين..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023
حمدي فتحي يسجل بضربة رأسية بعد تمهيد من علي جبر#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JEUcLF6CMC
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