بن سبعيني يبعد تسديدة مصطفى على الخط - مصر × الجزائر
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 19:52
إنقاذ مذهل من رامي بن سبعيني#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mKE4Q8RXGr— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023
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