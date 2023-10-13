هدف ثان رائع لـ فرنسا أمام هولندا - كيليان مبابي
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 23:08
هدف خيالي من مبابي 😮⚽️#تصفيات_أمم_أوروبا #فرنسا_هولندا #مبابي #EuroQualifiers pic.twitter.com/PK9uw21f4u— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 13, 2023
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