هدفا مباراة البرازيل 1-1 فنزويلا (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 11:32
✅فنزويلا تخطف نقطة ثمينة من البرازيل (1-1)⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 13, 2023
شاهد أهداف المباراة⤵️ pic.twitter.com/xnVn09Vndo
نرشح لكم
هدف فوز الأرجنتين على باراجواي (تصفيات كأس العالم) انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا هدف فوز مصر على زامبيا 0/1 - حمدي فتحي (مباراة ودية) الفرصة الأخطر لـ تريزيجيه تضرب العارضة - مصر × زامبيا محاولة أخرى خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا رأسية خطيرة من مصطفى محمد - مصر × زامبيا تسديدة خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا الشناوي ينقذ الفرصة الأخطر - مصر × زامبيا