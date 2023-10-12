هدف فوز مصر على زامبيا 0/1 - حمدي فتحي (مباراة ودية)
الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 21:06
منتخب مصر يسجل في الحظات الأخيرة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023
عرضية من زيزو وارتقاء ورأسية من حمدي فتحي والكرة إلى الشباك #مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/JFxho60sFW
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