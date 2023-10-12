هدف فوز مصر على زامبيا 0/1 - حمدي فتحي (مباراة ودية)

منتخب مصر يسجل في الحظات الأخيرة..



عرضية من زيزو وارتقاء ورأسية من حمدي فتحي والكرة إلى الشباك #مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/JFxho60sFW