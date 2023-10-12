محاولة أخرى خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا
الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 20:23
مرة أخرى.. محمود تريزيجيه يراوغ ويسدد ولكن كرته تمر بجوار القائم#مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/GTx020vq2U— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023
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