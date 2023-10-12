تسديدة خطيرة من حمدي فتحي - مصر × زامبيا
الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 19:14
تهديد مصري أول من حمدي فتحي#مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Gh4NclmXY3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023
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