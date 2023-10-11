رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يستعد لبطولة العالم رفقة كيشو

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 22:27

10/11/2023 10:27:13 PM رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يستعد لبطولة العالم رفقة كيشو
مصارعة رومانية كرم جابر بطولة العالم للرواد
نرشح لكم
عودة رائعة لمنتخب مصر لليد أمام جزر الفارو في آخر 13 ثانية (كأس العالم للناشئين) "تعالى نصعد للدوري".. احتفالات جمهور طنطا بالفوز على أبو قير لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس BAL لكرة السلة 2023 سر هروب "بغدودة" لاعب مصر في المصارعة الرومانية.. ورد والده أحمد الأحمر يحتفل مع الجماهير بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد على طريقة شيكابالا.. تتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد درس في الطائرة.. مدرب الزمالك يشرح أسماء المراكز وتحركات اللاعبين وقوانين غير معروفة أحمد عاشور: منتخب مصر يحتاج دخول عناصر جديدة
أخر الأخبار
جلوبو تكشف سبب سفر لويس سواريز إلى برشلونة ساعة | أمريكا
كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كرة يد
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية 2 ساعة | الدوري المصري
"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير 2 ساعة | الوطن العربي
عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا 2 ساعة | منتخب مصر
الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب 2 ساعة | الوطن العربي
السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟ 2 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر