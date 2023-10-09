ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني)

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 00:48

10/9/2023 12:48:21 AM ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني)
برشلونة الدوري الإسباني غرناطة
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