ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستاد رين 3-1 (الدوري الفرنسي)

ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز فيورنتينا على نابولي 3-1 (الدوري الإيطالي)

هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني)

بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني)