بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني)

🤯🔥 ماذا يحدث هنا؟!!



غرناطة يفاجئ برشلونة بهدف بعد 16 ثانية فقط على انطلاق المباراة



من يتحمل مسؤولية هذا الهدف؟ ✍️🗨️#الدوري_الاسباني | #غرناطة_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/rgptGX8crs