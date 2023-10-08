بمشاركة مرموش.. ملخص فوز فرانكفورت على هايدنهايم 2-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 23:20

10/8/2023 11:20:51 PM بمشاركة مرموش.. ملخص فوز فرانكفورت على هايدنهايم 2-0 (الدوري الألماني)
فرانكفورت هايدنهايم الدوري الألماني
نرشح لكم
ملخص تعادل برايتون مع ليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) طارق حامد يصنع الهدف الثاني لضمك في الحزم ملخص فوز توتنام القاتل على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) بمشاركة مرموش.. ملخص تعادل فرانفكفورت مع فرايبورج 0-0 (الدوري الألماني) هدف حمدي فتحي الأول مع الوكرة أمام المرخية (الدوري القطري) ملخص فوز ليفربول على وست هام 3-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مصطفى محمد الرائع لـ نانت ضد لوريان (الدوري الفرنسي) هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح
أخر الأخبار
حكيمي يعوض فقر مبابي التهديفي.. باريس سان جيرمان يلحق بـ رين هزيمته الأولى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل أوسوريو يكشف مصير العرض البرازيلي لمدرب الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
أحمد نبيل كوكا يعوض إمام عاشور في منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر 26 دقيقة | منتخب مصر
روما يفوز على كالياري ولوكاكو يواصل التألق.. ولاتسيو يجهض ريمونتادا أتالانتا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا ساعة | المحترفون
بعد الفوز على الإسماعيلي.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة لـ 5 أيام ساعة | الدوري المصري
رضا سليم: الفوز بفارق 3 و4 أهداف ليس غريبا على الأهلي.. ونريد المزيد 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يكتسح الفتح السعودي ويتأهل لمواجهة مصرية في البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 4 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر