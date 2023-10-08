ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 3-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 22:27

10/8/2023 10:27:25 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 3-0 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ فرايبورج الدوري الألماني
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