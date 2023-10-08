ملخص فوز مارسيليا على لوهافر 3-0 (الدوري الفرنسي)

ملخص ظهور أوليفييه جيرو في حراسة المرمى ضد جنوى

هدف فوز ميلان على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز يوفنتوس على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز بوروسيا دورتموند على يونيون برلين 4-2 (الدوري الألماني)

ملخص تعادل بولونيا مع إنتر 2-2 (الدوري الإيطالي)

هدف ليفربول الثاني ضد سانت جيلواز - ديوجو جوتا (الدوري الأوروبي)

هدف ليفربول الأول ضد سانت جيلواز - ريان جرافينبيرخ (الدوري الأوروبي)

هدف رائع من جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي ضد لايبزيج (دوري أبطال أوروبا)