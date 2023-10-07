ملخص فوز الهلال على الأخدود 3-0 (الدوري السعودي)
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:36
الهلال يصل للنقطة الـ23🥇— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023
شاهد ثلاثية الأزرق⤵🔵#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/LakopBi5AO
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