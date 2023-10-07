هدف مودرن فيوتش الأول في مرمى طلائع الجيش - عمر كمال (الدوري المصري)
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:02
💣😱 "صاروووخية لا تصد ولا ترد"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023
عمر كمال عبد الواحد يسجل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى طلائع الجيش #ONTime_Sports pic.twitter.com/wasY2RE75Q
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