أوسوريو يتحدث عن جمهور الزمالك وطلب تغيير الجهاز الفني

"جمهور الزمالك هما الأفضل في مصر وأفريقيا" 👌🏹 أوسوريو يرد لأول مرة على انتقاد الجماهير لطريقة لعبه ومستقبل جهازه الفني #جمهور_التالتة pic.twitter.com/SnEQryzw2r