هدف فوز أهلي جدة على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 21:48
"الجنرال" كيسي يلقي بكلمة الافتتاح في دربي جدة ⚽🟢✨pic.twitter.com/WVuYUaFhv6#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الاهلي— FilGoal (@FilGoal) October 6, 2023
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