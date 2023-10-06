هدف ليفربول الثاني ضد سانت جيلواز - ديوجو جوتا (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 00:00
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2023
With a better touch, the away side could have been in for an equaliser, but as it is, Diogo Jota finishes brilliantly to put the tie to bed.
Game, set, match.#beINUEL #LFC pic.twitter.com/x7DlzlYCDd
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