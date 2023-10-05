ملخص فوز سموحة على المقاولون العرب 2-1 (الدوري المصري)

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 21:16

10/5/2023 9:16:29 PM ملخص فوز سموحة على المقاولون العرب 2-1 (الدوري المصري)
سموحة المقاولون العرب الدوري المصري في الدوري المصري
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