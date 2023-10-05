انتخابات الزمالك - حسين لبيب يرد على جمهور الأهلي
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:07
نرشح لكم
ملخص فوز سموحة على المقاولون العرب 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل مثير بين زد أمام بلدية المحلة 3-3 (الدوري المصري) حوار في الجول مع حسين لبيب عن أسباب الترشح لرئاسة الزمالك وخطة رفع إيقاف القيد ملخص فوز الأهلي على إنبي 3-0 (كأس مصر) هدف الأهلي الثالث ضد إنبي - إمام عاشور (كأس مصر) هدف الأهلي الثاني في إنبي - أنتوني موديست (كأس مصر) هدف الأهلي الأول في إنبي - علي معلول (كأس مصر) انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف كيف يُعيد لنادي الزمالك قيمته السوقية