انتخابات الزمالك - حسين لبيب يرد على جمهور الأهلي

ملخص فوز سموحة على المقاولون العرب 2-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل مثير بين زد أمام بلدية المحلة 3-3 (الدوري المصري)

حوار في الجول مع حسين لبيب عن أسباب الترشح لرئاسة الزمالك وخطة رفع إيقاف القيد