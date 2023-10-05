ملخص تعادل مثير بين زد أمام بلدية المحلة 3-3 (الدوري المصري)

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 19:16

10/5/2023 7:16:05 PM ملخص تعادل مثير بين زد أمام بلدية المحلة 3-3 (الدوري المصري)
زد بلدية المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على إنبي 3-0 (كأس مصر) هدف الأهلي الثالث ضد إنبي - إمام عاشور (كأس مصر) انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف كيف يُعيد لنادي الزمالك قيمته السوقية حوار محمد عواد عن مقولة "حارس قصير القامة" وعرض رفضه الزمالك ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثالث ضد الاتحاد - ياو أنور (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثاني أمام الاتحاد - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري) هدف الاتحاد الأول ضد الإسماعيلي - مابولولو (الدوري المصري)
أخر الأخبار
وزير الرياضة: نثق في نجاح ملف ملف السعودية لكأس العالم 2034 14 دقيقة | السعودية
قوة ضاربة أخرى قادمة.. جويل إمبيد يختار تمثيل منتخب أمريكا للسلة في أولمبياد باريس 20 دقيقة | كرة سلة
أحمد عبد الرؤوف: أعتذر عن الدخول للملعب بعد طرد ماجد هاني 30 دقيقة | الدوري المصري
إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - سموحة (2) (1) المقاولون العرب.. جووول الثاااني 53 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - فادي فريد في هجوم سموحة.. وثنائي يقود المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
دي ليخت: الفوز بدوري الأبطال مع بايرن أكثر من يوفنتوس.. ذلك جعلني أنتقل ساعة | الكرة الأوروبية
6 أهداف وطرد.. بداية زد المثالية تصطدم بتعادل أمام بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد