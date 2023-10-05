طارق حامد يصنع الهدف الثاني لضمك في الحزم
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:56
بصناعة من طارق حامد 🇪🇬⚽— FilGoal (@FilGoal) October 5, 2023
ضمك يتقدم بالهدف الثاني ضد الحزم في الدوري السعودي
أول صناعة لطارق حامد مع الفريق هذا الموسم 🔥pic.twitter.com/op3vlXrRtS
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