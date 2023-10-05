طارق حامد يصنع الهدف الثاني لضمك في الحزم

بصناعة من طارق حامد 🇪🇬⚽



ضمك يتقدم بالهدف الثاني ضد الحزم في الدوري السعودي



أول صناعة لطارق حامد مع الفريق هذا الموسم 🔥pic.twitter.com/op3vlXrRtS